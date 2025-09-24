Kinderombudsman: nauwelijks verbetering voor kinderen in armoede

Schoolontbijten of sportabonnementen voor kinderen in armoede: met alleen deze losse maatregelen blijft het welzijn van kinderen ernstig onder druk staan, vindt de Kinderombudsman. De situatie voor hen is de afgelopen 10 jaar nauwelijks verbeterd, zegt zij in een nieuw rapport.

"We kunnen echt niet meer volstaan met incidentele oplossingen. Er is integraal kinderarmoedebeleid nodig dat gezinnen structureel ondersteunt en waarbij de ontwikkeling van kinderen centraal staat", aldus Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Kinderen verdienen volgens haar zekerheid, veiligheid en kansen. Ze roept de politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op "armoede onder kinderen voortvarender aan te pakken".

Johan, die bekend staat als de Boterhammenman, ziet ook steeds meer dat kinderen zonder eten naar school gaan:

Alarm slaan

Problemen die bijvoorbeeld spelen bij kinderen in armoede is dat ze bijvoorbeeld moeite hebben op school doordat ze in armoede opgroeide. Dat concludeerde het Jeugdeducatiefonds in mei dit jaar. Door vermoeidheid door bijvoorbeeld slapen op de grond of het niet hebben van een veilige speelplek presteren zij slechter.

De Onderwijsraad sloeg eerder dit jaar ook al alarm omdat de schoolkosten te hoog zijn geworden voor de ouders. Op het mbo zijn ouders jaarlijks gemiddeld 1.429 euro kwijt aan schoolkosten. Op middelbare scholen is dat gemiddeld 842 euro per schooljaar.

