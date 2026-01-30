Nederlandse economie blijft groeien: bedrijven en huishoudens geven meer uit

Het gaat voorzichtig de goede kant op met de Nederlandse economie. Volgens een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een plus van 0,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Daarmee liet de economie in alle kwartalen van 2025 groei zien.

Net als in het derde kwartaal kwam de groei uit op 0,5 procent. Vooral de export en hogere uitgaven van de overheid zorgden voor de stijging van het bruto binnenlands product (bbp) in de laatste maanden van het jaar, meldt het CBS.

De uitvoer van goederen en diensten nam met 1,3 procent toe vergeleken met een kwartaal eerder. Dat gebeurde ondanks internationale spanningen door importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd. Vooral aardolieproducten, machines en transportmiddelen werden vaker uitgevoerd.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Overheid en huishoudens geven meer uit

Ook de overheid gaf meer geld uit. De uitgaven aan zorg en aan lonen en salarissen gingen omhoog, waardoor de overheidsconsumptie in oktober, november en december met 1,1 procent steeg.

Huishoudens hielden de hand iets minder op de knip. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen gaven zij 0,3 procent meer uit dan in het derde kwartaal, onder meer aan eten en drinken.

Is het dagelijkse leven toch nog te duur? Misschien heb je iets aan de tips van deze twee vriendinnen:

2:51 Besparen op boodschappen? Deze twee vriendinnen doen dat zo

Over heel 2025 groeide de Nederlandse economie met 1,9 procent. Dat is duidelijk meer dan in 2024, toen de groei bleef steken op 1,1 procent. De grootste bijdragen kwamen van de uitvoer en de bestedingen van overheid en huishoudens.