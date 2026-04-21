Rode Kruis: steeds meer mensen in de knel door hoge prijzen

Rode Kruis: steeds meer mensen in de knel door hoge prijzen

Geld

Vandaag, 06:21

Het Rode Kruis denkt dat het aantal hulpvragen zal toenemen nu steeds meer mensen financieel vastlopen door hoge prijzen voor energie en brandstof. De organisatie krijgt signalen van mensen die zeggen dat ze hun boodschappen niet meer kunnen betalen en daardoor in de problemen komen.

De stijgende prijzen duwen meer mensen de armoede in, zegt directeur Harm Goossens. "Mensen die het op papier goed hebben en niet in aanmerking komen voor reguliere hulp, maar voor wie het nu gewoon te veel wordt. Bijvoorbeeld omdat ze met de auto naar werk moeten, de energierekening fors is gestegen en hun hypotheek of huur al hoog was. We zien dus echt een stapeleffect."

Voedselnood

Omdat de vrees bestaat dat boodschappen zelf ook duurder worden, verwacht het Rode Kruis dat mensen die al in voedselnood leven extra hard geraakt worden. Voedsel is vaak de sluitpost van de huishoudbegroting: eerst gaan de vaste lasten eraf, en wat overblijft is voor eten.

Volgens het Rode Kruis weten veel mensen de weg naar hulp niet te vinden of durven ze geen steun aan te vragen. Goossens vindt het daarom belangrijk dat hulporganisaties in de wijk beter ondersteund worden "om de steunmaatregelen goed uit te leggen, zodat mensen die deze nodig hebben zo goed mogelijk bereikt worden".

Door ANP

Lees ook

Meeste Nederlanders kritisch op energieplan kabinet
Meeste Nederlanders kritisch op energieplan kabinet
Met deze maatregelen wil kabinet stijgende energie- en brandstofprijzen dempen
Met deze maatregelen wil kabinet stijgende energie- en brandstofprijzen dempen
Het was een leuke 24 uur: Iran sluit Straat van Hormuz weer
Het was een leuke 24 uur: Iran sluit Straat van Hormuz weer

Volg Hart van Nederland
