Hogere reiskostenvergoeding blijft voor meesten uit, ondanks belofte kabinet

Werknemers die hoopten op extra compensatie voor de fors gestegen brandstofprijzen, lijken daar in de praktijk weinig van terug te zien. Uit een enquête van vakbond CNV blijkt dat slechts 5 procent van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, nadat het kabinet de onbelaste vergoeding verhoogde. Dat meldt het AD op basis van onderzoek onder 1800 CNV-leden.

Anderhalve maand geleden maakte het kabinet bekend dat werkgevers voortaan maximaal 25 cent per kilometer onbelast mogen vergoeden voor woon-werkverkeer, een stijging van 2 cent. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en moest werknemers tegemoetkomen nu tanken steeds duurder wordt.

Waarom merken werknemers daar zo weinig van?

Volgens het onderzoek van CNV is er voor 95 procent van de werknemers niets veranderd. CNV-bestuurder Jolanda van Zwieten noemt dat tegenover het AD zorgelijk. De vakbond pleit daarom nog altijd voor een verlaging van de brandstofaccijns met 20 cent per liter. Zeker nu verschillende partijen waarschuwen dat benzine de komende maanden nog duurder kan worden.

Economen van Rabobank verwachten dat de adviesprijs voor benzine deze zomer met nog eens 30 cent kan oplopen tot 2,82 euro per liter. Ook het Internationaal Energieagentschap en oliehandelaar Trafigura waarschuwen voor verdere prijsstijgingen.

Volgens CNV voelen vooral werknemers die afhankelijk zijn van de auto de gevolgen. De vakbond stelt dat twee derde van de werkenden niet zonder auto naar het werk kan reizen. Daarbij krijgt 12 procent helemaal geen reiskostenvergoeding en ontvangt ongeveer een derde minder dan 23 cent per kilometer.

Werkgevers willen cao-overleg afwachten

Werkgeversvereniging AWVN begrijpt volgens het AD dat werknemers een hogere vergoeding willen, maar vindt dat zulke afspraken thuishoren aan de cao-tafel. Woordvoerder Jannes van der Velde verwacht dat in de komende jaren meer cao's zullen worden aangepast, maar wijst erop dat werkgevers de extra kosten moeten betalen.

Ook vakbond FNV denkt dat veel werkgevers wachten op cao-onderhandelingen voordat zij de hogere vergoeding invoeren. Concrete cijfers heeft de bond niet, maar FNV verwacht dat het beeld vergelijkbaar is met de uitkomsten van het CNV-onderzoek.