Goed nieuws: energierekening valt volgend jaar een stuk lager uit

Geld

Vandaag, 07:57

De energierekening voor Nederlandse huishoudens valt volgend jaar waarschijnlijk lager uit. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van ING Research. De bank verwacht dat gezinnen met een gemiddeld energieverbruik in 2026 ongeveer 4 procent minder kwijt zijn aan gas en stroom dan dit jaar.

Volgens ING komt dat vooral door lagere variabele leveringstarieven. Die daling hangt samen met een groter aanbod van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) op de internationale markt, doordat de wereldwijde lng-capaciteit wordt uitgebreid.

Brenda uit Dieren deelt via energiekastjes energiebesparende spullen uit in de strijd tegen energiearmoede:

Geen mini-bieb maar energiekastje: Brenda geeft energiebesparende spullen
Geen mini-bieb maar energiekastje: Brenda geeft energiebesparende spullen

Dat zorgt er volgens de onderzoekers voor dat de eerder aangekondigde hogere vaste kosten en de stijging van de gasbelasting worden gecompenseerd. Voor huishoudens die al volledig van het gas af zijn, kan de energierekening zelfs tot 9 procent lager uitvallen.

In de berekeningen is uitgegaan van een gelijkblijvend energieverbruik. Wie volgend jaar meer stroom of gas verbruikt dan dit jaar, zal alsnog een hogere rekening krijgen. ING heeft ook gekeken naar de betaalbaarheid van energie. Dit jaar besteden huishoudens met een gemiddeld verbruik ongeveer 4,4 procent van hun inkomen aan energie. In 2026 daalt dat aandeel waarschijnlijk naar 4,1 procent.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

