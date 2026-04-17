Minimumloon jongeren omhoog vanaf 1 januari: zoveel komt erbij

Geld

Vandaag, 14:10

Jongeren van 16 tot en met 20 jaar gaan in 2027 een hoger minimumloon verdienen. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) verhoogt de bedragen voor die leeftijdsgroepen vanaf 1 januari. De D66-bewindsman voert hiermee een plan van het vorige kabinet uit.

Het wettelijk minimumloon geldt vanaf 21 jaar en staat nu op 14,71 euro per uur. 15-jarigen verdienen 30 procent van dat bedrag en dat blijft zo. 16-jarigen krijgen nu 34,5 procent, dat gaat omhoog naar 40 procent. Voor 17-jarigen gaat het van 39,5 naar 50 procent. Bij 18-jarigen wordt het 62,5 procent, vergeleken met 50 procent nu. Jongeren van 19 jaar kregen eerst 60 procent, dat wordt 75 procent. 20-jarigen verdienen dit jaar nog 80 procent van het wettelijk minimumloon en kunnen een stijging naar 87,5 procent tegemoetzien.

Vorig doopten actievoerende jongeren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag om tot het 'Ministerie van Schijtloon' tijdens een ludieke actie:

Jongeren strijden voor minimumloon: 'Jeugdloon is schijtloon!'

De hogere lonen moeten door bedrijven worden betaald, erkent Vijlbrief na afloop van de ministerraad. "Werkgevers vinden het nooit fijn als de kosten stijgen, maar wel als ze mensen kunnen krijgen."

Door ANP

Lees ook

Nettolonen 2026 bekend: Dit krijg jij op je loonstrook vanaf volgende maand
Nettolonen 2026 bekend: Dit krijg jij op je loonstrook vanaf volgende maand
Nederlanders met minimumloon houden in 2026 meer geld over
Nederlanders met minimumloon houden in 2026 meer geld over
Boze jongeren doopten ministerie om tot ‘Ministerie van Schijtloon’
Boze jongeren doopten ministerie om tot ‘Ministerie van Schijtloon’

