Boze jongeren doopten ministerie om tot ‘Ministerie van Schijtloon’

Tientallen jongeren hebben vrijdag actiegevoerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Met spandoeken en een ludieke ceremonie doopten ze het ministerie om tot het ‘Ministerie van Schijtloon’. De actie werd georganiseerd door FNV Young & United en is gericht tegen het huidige minimumjeugdloon in Nederland, te zien in de bovenstaande video.

Volgens de jongeren zorgt het lage jeugdloon ervoor dat ze moeilijk kunnen rondkomen, terwijl ze wel volwassen verantwoordelijkheden dragen. "Een 18-jarige mag stemmen, autorijden en huur betalen, maar krijgt daar geen volwassen loon voor terug", zegt Neele Boelens, voorzitter van FNV Young & United.

Waarom bestaat het jeugdloon?

Het jeugdloon werd in 1974 ingevoerd, met het idee dat jongeren nog thuis woonden, weinig vaste lasten hadden en pas net kwamen kijken op de arbeidsmarkt. Dat zou werkgevers stimuleren om hen sneller in dienst te nemen. Maar volgens FNV is die realiteit allang achterhaald. Veel jongeren moeten tegenwoordig volledig zelfstandig rondkomen, met stijgende woonlasten en hoge studiekosten.

In de Voorjaarsnota van 2025 kondigde het kabinet aan dat het minimumjeugdloon vanaf 2027 wordt verhoogd. Toch blijft er een verschil: een 18-jarige zal dan nog altijd slechts 60 procent van het volwassen minimumloon ontvangen. FNV noemt dat onvoldoende en spreekt van "symboolbeleid dat jongeren blij moet maken met kruimels."

Werkgeversorganisaties zijn kritisch over de verhoging. Ze vrezen dat hogere loonkosten kunnen leiden tot prijsstijgingen of minder werkgelegenheid voor jongeren. FNV is het daar niet mee eens. "Ze verspreiden angstverhalen over prijsstijgingen om hun winstmarges te beschermen", aldus Boelens.