Jongeren strijden voor minimumloon: 'Jeugdloon is schijtloon!'

"Jeugdloon is schijtloon!". Met deze leus start een actie van de jongerenafdeling van de FNV. Als je onder de 21 jaar bent, krijg je vaak jeugdloon en dat is een stuk minder dan het minimumloon. Oneerlijk, omdat het werk vaak precies hetzelfde is. Donderdag brachten jonge werknemers daarom een onaangekondigd bliksembezoek aan de Sociaal Economische Raad (SER) in Den Haag om aandacht te vragen voor het probleem.

Damian is 19 en verdient als fulltime vrachtwagenchauffeur soms wel de helft minder dan zijn collega's die iets ouder zijn. Oneerlijk vindt hij dat, want de kosten zijn hetzelfde. Hij heeft een autootje waarvoor hij wegenbelasting betaalt, een zorgverzekering en zijn levensonderhoud. "Ik woon nog thuis, dat scheelt wel. Maar ik kan een stuk minder sparen", vertelt hij.

En dat sparen is tegenwoordig wel nodig als je op zoek bent naar een eigen plek. "Huizen zijn niet goedkoop. Dus hoe eerder je kunt beginnen met sparen, hoe beter." Het argument dat er regelingen zijn zoals zorg- en huurtoeslag pareert hij. "Je krijgt wel zorgtoeslag, maar dat krijg je met het minimumloon ook."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Goedkope arbeidskrachten

Het minimumjeugdloon is vijftig jaar geleden ingesteld om de werkeloosheid onder jongeren terug te dringen en werkgevers te stimuleren om jongeren in dienst te nemen. De FNV ziet het voor werkgevers vooral als een goedkope manier om arbeid te laten verrichten.

"Werkgevers gebruiken jeugdloon om goedkope arbeidskrachten aan te nemen. Dat is niet meer van nu", aldus een woordvoerder van de FNV. "De generatie van nu heeft het financieel veel zwaarder dan oudere generaties. Ze kunnen vaak niet op eigen benen staan. Wij pleiten om verlagen van de leeftijd van 21 naar 18 jaar."

FNV-vakbondsbestuurder Frank van Bennekom is blij met de actie bij de SER: "We waren niet heel blij met ons bezoek denk ik, dat zien we wel vaker. Het is nu hoog tijd op te stoppen met jongeren minder te betalen voor hetzelfde werk."

Afschaffen van minimumjeugdloon

Het plan om te stoppen met jeugdloon is niet nieuw. In 2019 probeerden de PvdA en de SP het ook al om het minimumjeugdloon te laten verdwijnen.

Eerder werd het jeugdloon voor 22- en 21-jarigen wel afgeschaft. Hun salaris werd gelijkgetrokken met dat van volwassenen. Uit onderzoek is gebleken dat zo'n verlaging vrijwel geen effect heeft op het aantal jongeren dat werkt, benadrukten de twee partijen toen. Van het doemscenario dat de maatregel tot massale jeugdwerkloosheid zou leiden, "is niets terecht gekomen."