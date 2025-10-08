Terug

Opnieuw meer miljonairs in Nederland: aantal groeit tiende jaar op rij

Vandaag, 09:38 - Update: 1 uur geleden

Er zijn weer miljonairs bijgekomen in Nederland. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat ruim vijf procent van de huishoudens een vermogen van één miljoen euro of meer heeft. Het aantal miljonairs stijgt al voor het tiende jaar op rij.

Op 1 januari 2024 hadden 452 duizend huishoudens een miljoen of hoger aan vermogen, 17 duizend meer dan een jaar eerder. De meeste miljonairs wonen in Bloemendaal en Laren. In deze gemeentes is één op de drie huishoudens miljonair.

Een klein deel van de miljonairs, slechts drie procent, heeft een vermogen van tien miljoen euro of meer. De voornaamste inkomstenbron voor de miljonairs is pensioen, gevolgd door werk. Ruim de helft van de werkende miljonairs is actief als zelfstandige.

Droomhuis of sparen

De meeste Nederlanders geven aan dat ze met een miljoen euro als eerst een droomhuis willen kopen of hun hypotheek willen aflossen. Uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 33 procent voor deze investering kiest. Daarnaast is tien procent van de Nederlanders van plan om niet alles meteen om te gooien, maar gewoon wat luxer te gaan leven. Acht procent zou het geld op de bank zetten.

Het overgrote deel van de Nederlanders zegt toch door te gaan met werken als ze ineens miljonair worden. Hiervan zou wel 49 procent minder uren gaan werken. Bijna 20 procent van de werkende Nederlanders geeft aan wel te stoppen als ze miljonair zouden zijn.

