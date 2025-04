HR-expert geeft tips: dit zijn de beste momenten én manieren om meer loon te vragen

Bijna iedereen wil meer salaris, zeker in deze dure tijden. Toch blijft het lastig om te bepalen wanneer je daar het beste om kunt vragen – en hoe je dat aanpakt. HR-expert Ronald Grootenboer gaf woensdagochtend advies in de Radio 538 Ochtendshow.

Liever luisteren naar de tips of het gesprek bekijken? Bekijk dan bovenstaande video van het gesprek in de radiostudio.

De belangrijkste tip volgens Ronald is dat je je huiswerk moet doen. Of je nou aan een nieuwe baan begint, of je tussentijds om meer salaris wil vragen: weet wat er bij de buren is te krijgen en wat anderen verdienen. "Je moet weten wat reëel is. Om een realistische vraag neer te leggen bij je baas moet je online zoeken naar wat realistisch is en praten met anderen. Het is een gigantisch taboe om aan anderen te vragen wat hun salaris is, maar daar moet je beginnen", legt Ronald uit bij 538.

Tips bij een nieuwe baan

Als je onderhandelt over een salaris bij een nieuwe baan is het belangrijk dat je altijd je baas laat beginnen, gaat Ronald verder. "Je staat altijd 1-0 achter. Als je te veel zegt, kunnen ze je afwijzen en als je op te weinig inzet doen ze er gewoon 50 euro bij."

Daarom is het volgens hem belangrijk om het gesprek slim te sturen. "Zeg bijvoorbeeld: 'Baas, u heeft hier vast over nagedacht. Ik heb er alle vertrouwen in dat we eruit komen, maar ik wacht graag uw voorstel af.' Zorg dat je dit soort zinnen paraat hebt. Het is een potje handje drukken."

Na het eerste aanbod kom jij dan met een hoger aanbod en probeer je elkaar te vinden in het midden. "Probeer altijd het onderste uit de kan te halen, want op het begin kun je de grootste stappen zetten. Probeer altijd om nog 100 euro extra te krijgen. Maar als je op een gegeven moment na twee keer een tegenbod nog steeds 500 euro uit elkaar zit, is het belangrijk om jezelf af te vragen: komen we er wel uit? Dan is het waarschijnlijk geen match."

Tips bij huidige baan

Maar stel dat je niet tevreden bent met je salaris bij je huidige baan, hoe kun je dat dan aanpakken? Er zijn een aantal momenten waarop je kunt onderhandelen, zegt Ronald. "Als je rol significant verandert, dat is echt een moment waarop je kunt pingelen."

Uiteindelijk is het altijd een rekensom. Ronald

Maar ook bij een jaargesprek kun je hierover praten, zegt Ronald. "En hierbij is het huiswerk ook erg belangrijk. Ga eens praten met bij een andere plek, weet wat er bij de buren te krijgen is. Zorg dat je dat duidelijk hebt."

Dan zijn er nog twee tips. "Zorg dat je een paar maanden van tevoren al vraagt aan je baas wat je moet doen of bereiken om over een paar maanden een salarisverhoging te krijgen, en zorg dat je je impact en toegevoegde waarde goed onder woorden kunt brengen. Iedereen heeft een datapunt waarmee je je toegevoegde waarde kunt verwoorden en als je kunt aantonen dat jij meer geld in het zakje brengt voor je bedrijf, dan betekent dat ook meer geld voor jou. Uiteindelijk is het altijd een rekensom."