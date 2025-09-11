Portemonnee ging erop vooruit in 2024: grootste koopkrachtstijging in ruim 20 jaar

We hebben meer te besteden. De algemene koopkracht is vorig jaar namelijk toegenomen met 3,6 procent. Dit is de grootste stijging in ruim twintig jaar. De groei in koopkracht kwam onder meer doordat de cao-lonen flink stegen: 6,8 procent. Mensen in werkende huishoudens gingen er het meest op vooruit en bijstandshuishoudens het minst. Aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijzen zijn in 2024 ook flink gestegen, met 3,1 procent, maar de lonen zijn dus nog harder gestegen. Die gingen namelijk met 6,8 procent omhoog. Werkende mensen zagen hierdoor hun koopkracht toch stijgen met 5,3 procent. De koopkracht van zelfstandigen steeg met 3,1 procent. En gepensioneerden konden na 2024 1,8 procent meer besteden.

Huishoudens in de bijstand

De koopkracht van huishoudens in de bijstand is met 0,2 procent gestegen. Minder dan dat van werkende mensen en dat komt doordat de energietoeslag wegviel. Door de verhoging van uitkeringen en de uitbreiding van huurtoeslag en het kindgebonden budget gingen mensen in de bijstand er qua koopkracht toch iets op vooruit.

Nasrien gaat er ondanks de kabinetsbelofte op Prinsjesdag komend jaar weer niet op vooruit:

2:11 Nasrien gaat er ondanks kabinetsbelofte komend jaar weer niet op vooruit

Sigaretten en frisdrank

Bij koopkrachtontwikkelingen is ook de levensloop belangrijk. Een nieuwe baan, een kind erbij of minder gaan werken hebben bijvoorbeeld invloed. Ook door dit soort factoren hebben mensen meer of minder te besteden, los van loonstijgingen, belastingen en de inflatie.

"Of je jouw koopkracht meer of minder hebt zien stijgen dan de doorsnee van 3,6 procent hangt dus heel erg af van je werk, gezinssamenstelling en veranderingen hierin. Daarnaast hangt het ook sterk af van aan welke dingen je je geld aan uitgeeft." Aldus Nic Vrieselaar, econoom bij Rabobank. Sigaretten en frisdranken zijn vorig jaar bijvoorbeeld een stuk duurder geworden door een verhoging van de accijnzen, terwijl mobiele telefoons en spellen goedkoper werden.

ANP