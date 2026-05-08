Salaris ontbreekt in helft van vacatures, ondanks regels

Mis je vaak een loonindicatie bij een vacature? Dat kan kloppen, want dit staat maar bij 48 procent van de vacatures. Dit meldt de Volkskrant op basis van cijfers van vacaturesite Indeed. Volgend jaar zal dit veranderen want door nieuwe Europese richtlijnen moeten sollicitanten op voorhand informatie ontvangen over het salaris.

Omschrijvingen als 'marktconform salaris' of 'goede beloning' is dan niet voldoende. De EU wil zo loondiscriminatie bestrijden. In Duitsland (12 procent) en Spanje (17 procent) zie je een salarisindicatie nog minder voorbijkomen in vacatures. Italië laat sinds 2020 de meeste vooruitgang zien, van 5 naar 36 procent van de vacatures waar het wel in staat benoemd.

In het Verenigd Koninkrijk, waar de EU-richtlijnen niet van kracht zijn, staat in 56 procent van de vacatures het loon. Al neemt dat aandeel af.

EU-l idstaten krijgen tot 7 juni 2026 de tijd om hun wetgeving te wijzingen. In Nederland zullen de nieuwe regels vermoedelijk per 1 januari 2027 gelden.