Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meer vakantiegeld voor lage inkomens, modaal gaat er juist op achteruit

Geld

Vandaag, 10:59

Link gekopieerd

Parttimers en werknemers met een minimumloon krijgen dit jaar netto bijna allemaal meer vakantiegeld. Dat meldt salarisdienstverlener ADP op basis van eigen berekeningen. Nederlanders met een modaal inkomen krijgen komende maand juist minder vakantiegeld dan vorig jaar.

Werknemers met een minimumloon houden bij een 40-urige werkweek dit jaar netto 60 euro extra vakantiegeld over. Bij een werkweek van 36 uur is dat zelfs 1 euro meer, ziet ADP. De loonstrookverwerker berekent ieder jaar hoeveel vakantiegeld werknemers netto ontvangen, afhankelijk van het bruto maandsalaris.

Meer vakantiegeld voor parttimers

Parttimers die tussen de 1000 en 2250 euro verdienen, gaan er ook bijna allemaal op vooruit. Alleen bij een maandloon van 2000 euro valt het vakantiegeld dit jaar lager uit, dat scheelt 5 euro. Uitschieters zijn werknemers met een maandloon van 2250 euro, want zij gaan er 132 euro op vooruit.

Bij een loon van 1000 euro valt het vakantiegeld zelfs 221 euro hoger uit. Dat het vakantiegeld voor deze groep hoger uitvalt, is een gevolg van verschillende maatregelen uit het Belastingplan 2026, waarin is afgesproken om werknemers met lagere inkomens tegemoet te komen, stelt ADP.

Modale inkomens krijgen minder

Werknemers met een modaal inkomen (3704 euro bruto per maand) of die anderhalf keer modaal verdienen, gaan er juist op achteruit. Zij krijgen dit jaar respectievelijk 5 en 7 euro minder vakantiegeld. Dat is een gevolg van wijzigingen in het belastingtarief en veranderingen rond de loonheffingskorting. Vanaf twee keer modaal is het vakantiegeld dit jaar gelijk aan vorig jaar.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.