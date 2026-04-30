Meer vakantiegeld voor lage inkomens, modaal gaat er juist op achteruit

Parttimers en werknemers met een minimumloon krijgen dit jaar netto bijna allemaal meer vakantiegeld. Dat meldt salarisdienstverlener ADP op basis van eigen berekeningen. Nederlanders met een modaal inkomen krijgen komende maand juist minder vakantiegeld dan vorig jaar.

Werknemers met een minimumloon houden bij een 40-urige werkweek dit jaar netto 60 euro extra vakantiegeld over. Bij een werkweek van 36 uur is dat zelfs 1 euro meer, ziet ADP. De loonstrookverwerker berekent ieder jaar hoeveel vakantiegeld werknemers netto ontvangen, afhankelijk van het bruto maandsalaris.

Meer vakantiegeld voor parttimers

Parttimers die tussen de 1000 en 2250 euro verdienen, gaan er ook bijna allemaal op vooruit. Alleen bij een maandloon van 2000 euro valt het vakantiegeld dit jaar lager uit, dat scheelt 5 euro. Uitschieters zijn werknemers met een maandloon van 2250 euro, want zij gaan er 132 euro op vooruit.

Bij een loon van 1000 euro valt het vakantiegeld zelfs 221 euro hoger uit. Dat het vakantiegeld voor deze groep hoger uitvalt, is een gevolg van verschillende maatregelen uit het Belastingplan 2026, waarin is afgesproken om werknemers met lagere inkomens tegemoet te komen, stelt ADP.

Modale inkomens krijgen minder

Werknemers met een modaal inkomen (3704 euro bruto per maand) of die anderhalf keer modaal verdienen, gaan er juist op achteruit. Zij krijgen dit jaar respectievelijk 5 en 7 euro minder vakantiegeld. Dat is een gevolg van wijzigingen in het belastingtarief en veranderingen rond de loonheffingskorting. Vanaf twee keer modaal is het vakantiegeld dit jaar gelijk aan vorig jaar.