Maurice verdient bovenmodaal, maar het lukt hem niet om een huis te vinden

Wonen

Vandaag, 20:24

Wie een doorsnee-inkomen heeft, komt inmiddels meer dan 100.000 euro tekort om een gemiddeld huis te kunnen kopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Voor een koopwoning is bijna twee keer modaal nodig. Ook voor Maurice van Grasstek (33) uit Rijsenhout is dat de harde werkelijkheid.

Maurice heeft een goede baan en verdient bovenmodaal, maar woont nog altijd bij zijn moeder. Een sociale huurwoning is geen optie door wachttijden van zo’n 18 jaar. In de vrije sector loopt de huur op tot duizenden euro’s per maand. Kopen lukt ook niet: woningen in zijn buurt beginnen rond de vier ton, en dat kan hij niet in zijn eentje lenen.

Gemiddelde koopprijs verder gestegen

Volgens het CPB kon iemand met een modaal inkomen in 2015 nog ruim de helft van de huizen betalen. Vorig jaar was dat nog maar 21 procent. De gemiddelde koopprijs lag rond de 451.000 euro en is inmiddels verder gestegen. Het probleem speelt in heel Nederland en treft vooral alleenstaanden en starters. Zonder tweede inkomen of hulp van ouders is een eigen huis voor velen buiten bereik. Voor Maurice betekent het voorlopig thuis blijven wonen. Ondanks zijn goede salaris.

Bekijk het hele verhaal van Maurice in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

