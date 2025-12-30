Lange rijen bij tankstation Delft vlak voor accijnsverhoging

Bij het tankstation van Makro aan de Schieweg in Delft is het dinsdagmiddag opvallend druk, is te zien op bovenstaande video. Veel automobilisten willen hun tank nog snel vullen voordat de brandstofprijzen per 1 januari omhooggaan.

Per 1 januari gaat de accijns op benzine met ongeveer 5,5 cent per liter omhoog. Diesel wordt zo'n 3,5 cent per liter duurder. De afgelopen jaren hield een accijnskorting de prijzen aan de pomp lager. Die korting leek ook in 2026 te blijven bestaan, maar dat plan ging niet door.

Pomphouders slaan extra in

Tankstationhouders zagen de drukte al aankomen. Pomphouders in heel Nederland hebben in aanloop naar de jaarwisseling extra brandstof ingeslagen. Volgens brancheorganisaties blijft het verschil per tankbeurt beperkt, maar in de praktijk kiezen veel automobilisten er toch voor om geen cent te laten liggen. Zeker voor mensen die veel rijden, telt dat snel op.