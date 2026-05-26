Kopje koffie steeds duurder, zo bespaar je toch een beetje

Geld

Gisteren, 22:52

Een thuis gezet kopje koffie is duurder dan ooit. Volgens de Consumentenbond stegen de prijzen in de supermarkt in vijf jaar tijd met gemiddeld 74 procent. Vooral koffiebonen en koffiepads zijn flink in prijs toegenomen. Gelukkig zijn er toch nog een paar manieren om net dat beetje te besparen.

Een kop koffie thuis kost op dit moment gemiddeld tussen de 16 en 38 cent. Vooral bonen zijn flink duurder geworden. De prijs hiervan verdubbelde. Pads werden gemiddeld 78 procent duurder en filterkoffie steeg gemiddeld 70 procent in prijs. Alleen bij koffiecups is de prijsstijging met 46 procent relatief wat minder.

Volgens de Consumentenbond kunnen consumenten besparen door goed af te wegen naar welke supermarkt je gaat en door huismerken te kiezen. Ook zijn aanbiedingen bij drogisten een goede optie. Hier worden A-merken vaak aangeboden voor een paar euro minder dan in de supermarkten.

De prijsstijging van koffie komt door slechte oogsten, hogere kosten voor energie en transport en strengere duurzaamheidseisen.

Door Redactie Hart van Nederland

