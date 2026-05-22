Dieven stelen dure koffiemachine kinderboerderij: schade loopt hoog op

Crime

Gisteren, 23:00

Bij kinderboerderij Kienehoef in Sint-Oedenrode is begin deze week een professionele koffiemachine gestolen. De diefstal raakt vooral de mensen met een verstandelijke beperking die in de koffiecorner werken. Door de inbraak ontstond ook flinke waterschade.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe vier jongemannen 's nachts de koffiecorner binnengaan met gereedschap. De mannen zouden bijna drie kwartier bezig zijn geweest om de machine los te krijgen. Daarbij werd een waterleiding kapotgetrokken, waardoor urenlang water de bar in stroomde.

Belangrijke plek

De koffiecorner wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking en is volgens de organisatie een belangrijke plek voor dagbesteding en zelfstandigheid. Voor beheerder Rob kwam de inbraak hard aan. Hij werkt al jaren met trots in de koffiecorner en noemt het "zijn plek".

De schade loopt volgens de eigenaar op tot ongeveer vijfduizend euro. Niet alleen de koffiemachine is verdwenen, ook delen van de bar zouden beschadigd zijn geraakt door het water. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Medewerkers Roel en Roel en beheerder Rob vertellen in de bovenstaande video over de laffe diefstal.

Door Redactie Hart van Nederland

