Douwe Egberts stelt spaarders gerust: koffiepunten behouden waarde bij omvallen Blokker

Voor veel Nederlanders dreigt hun verzameling Douwe Egberts-punten waardeloos te worden nu Blokker in financieel zwaar weer verkeert. De winkelketen, jarenlang het enige inleverpunt voor deze spaarpunten, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dit maakt de toekomst van de punten voor veel spaarders onzeker.

Blokker was de enige plek waar klanten Douwe Egberts-punten konden inwisselen voor uiteenlopende producten van het merk: van koffiekopjes en theepotten tot koffiezetapparaten en koffiebonen. Volgens RTL Nieuws spaart zo'n veertig procent van de Nederlandse huishoudens actief de DE-punten. Door het aangevraagde uitstel van betaling is de toekomst van deze punten echter onzeker geworden.

Punten behouden waarde

Gelukkig komt Douwe Egberts met een geruststellend bericht: de punten behouden hun waarde, ondanks de situatie bij Blokker. "We zijn in overleg met Blokker over de ontstane situatie en mogelijkheden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij dat melden," laat het bedrijf weten. "Het spaarprogramma is en blijft van Douwe Egberts, dus jouw punten behouden hun waarde."

Het Douwe Egberts-puntensysteem viert dit jaar zijn 100-jarig jubileum. Afgelopen voorjaar was er in Friesland zelfs een speciale tentoonstelling gewijd aan consumenten die door de jaren heen spaarpunten hebben verzameld.