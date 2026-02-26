Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Trouwen te duur? Bruidsjurken gratis weggegeven in Nijmegen

Geld

Vandaag, 23:04

Link gekopieerd

Tegenwoordig hangt er een aardig prijskaartje aan het geven van een bruiloft. Trouwen op het gemeentehuis is dit jaar bijvoorbeeld duurder geworden. Ook moet je diep in de buidel tasten als je een mooie bruidsjurk wilt kopen. In Nijmegen hebben ze daar iets op gevonden: daar kunnen tientallen bruiden de komende weken gratis een trouwjurk uitkiezen.

Het is een initiatief van Free Fashion. De komende weken hebben zij een pop-upwinkel in Nijmegen waar je niet alleen alledaagse tweedehandskleding gratis kunt uitzoeken, maar ook bruidsjurken. De organisatie merkt dat er in Nederland een overschot is aan gedragen trouwjurken. Daarom hopen zij de komende vier weken een nieuwe eigenaar te vinden voor deze jurken en tegelijkertijd bewustwording te creëren bij consumenten.

Ben je benieuwd of de gedragen trouwjurken een nieuwe liefde hebben gevonden? Bekijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Trouwen in 2026? Dit betaal je nu op het gemeentehuis
Trouwen in 2026? Dit betaal je nu op het gemeentehuis
Bloemen dreigen duurder te worden door btw-verhoging: 'Doodsteek voor branche'
Bloemen dreigen duurder te worden door btw-verhoging: 'Doodsteek voor branche'
Geen Black Friday, maar gratis kleding én bewustzijn bij opening nieuwe winkel Amstelveen
Geen Black Friday, maar gratis kleding én bewustzijn bij opening nieuwe winkel Amstelveen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.