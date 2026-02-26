Trouwen te duur? Bruidsjurken gratis weggegeven in Nijmegen

Tegenwoordig hangt er een aardig prijskaartje aan het geven van een bruiloft. Trouwen op het gemeentehuis is dit jaar bijvoorbeeld duurder geworden. Ook moet je diep in de buidel tasten als je een mooie bruidsjurk wilt kopen. In Nijmegen hebben ze daar iets op gevonden: daar kunnen tientallen bruiden de komende weken gratis een trouwjurk uitkiezen.

Het is een initiatief van Free Fashion. De komende weken hebben zij een pop-upwinkel in Nijmegen waar je niet alleen alledaagse tweedehandskleding gratis kunt uitzoeken, maar ook bruidsjurken. De organisatie merkt dat er in Nederland een overschot is aan gedragen trouwjurken. Daarom hopen zij de komende vier weken een nieuwe eigenaar te vinden voor deze jurken en tegelijkertijd bewustwording te creëren bij consumenten.

Ben je benieuwd of de gedragen trouwjurken een nieuwe liefde hebben gevonden? Bekijk dan de bovenstaande video.