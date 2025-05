Geld voor Noodfonds is op, volgend jaar mogelijk nieuw potje

Het Noodfonds Energie, voor hulp bij het betalen van de energierekening, krijgt er volgens staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken, VVD) dit jaar geen extra geld bij. Het kabinet had er 56,3 miljoen euro voor uitgetrokken, maar dat is nu al op.

Vanaf volgend jaar komt er tot en met 2032 wel 25 miljoen euro jaarlijks bij, als de Europese Commissie daar tenminste mee instemt. Ook erkent Nobel dat er dan nog steeds keuzes gemaakt moeten worden wie wel en niet aanspraak kan maken op het fonds.

Het noodfonds ging eind april weer open, maar sloot vanwege de grote interesse al na ongeveer een week. Het fonds kreeg ongeveer 210.000 aanvragen te verwerken. Waarschijnlijk kunnen ongeveer 100.000 huishoudens daadwerkelijk hulp krijgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Betaalbaarheid in het geding'

De staatssecretaris vindt het "ontzettend spijtig" dat het budget niet genoeg was voor alle aanvragen. "De grote belangstelling voor het energiefonds toont dat de betaalbaarheid van energie voor een groep huishoudens nog altijd in het geding is", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Op de langere termijn wil het kabinet onder meer werken aan betere verduurzaming van woningen.

Het Armoedefonds startte eind vorige maand een petitie om meer geld in het Noodfonds Energie te stoppen. "Honderdduizenden huishoudens worden de dupe van een systeem waarin 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' geldt. Alsof hun bestaanszekerheid een kwestie van geluk is", zei Henk de Graaf, directeur van de Stichting Armoedefonds, eind april.

ANP