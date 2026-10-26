Gasprijs bijna drie keer zo hoog: 'Best zorgelijk'

De Europese gasprijs is maandag gestegen tot meer dan 97 euro per megawattuur. Net als ruwe olie is aardgas de afgelopen tijd flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. Begin oktober ging het nog om minder dan 75 euro en voor het uitbreken van de Iranoorlog, eind februari, was dat zo'n 32 euro.

"Het is best zorgelijk. De prijzen zijn nu bijna drie keer zo hoog als een jaar geleden. Dat merken we bij huishouders meteen, nu de kachels weer aangaan", vertelt gasexpert René Peters bij De 538 Ochtendshow. "In Nederland verbruikt een huishouden gemiddeld duizend kuub per jaar. Dat is vooral in de winter. Het stookseizoen is nu weer begonnen. Dat betekent dat we te maken hebben met die hoge prijzen, tenzij je een vast contract hebt."

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Verwarming lager door hoge gasprijzen

Door de hoge prijzen zal een deel van de Nederlanders de verwarming langer uit laten staan. Peters herkent dat van eerdere periodes met hoge gasprijzen: "Dit zagen we eerder al. Toen Rusland Oekraïne aanviel en de gasleidingen uit Rusland geen gas meer leverden, werd de gasprijs hoger dan twee euro en bijna drie euro per kuub. Zover verwachten we niet dat het zal komen, maar ook toen moesten mensen een tijdje hun thermostaat lager zetten. Bijna vijfhonderdduizend mensen leven in energiearmoede."

Maar moet je dan nu een vast contract afsluiten? "De vraag is hoeveel risico je wil en kan nemen. Er is geen tekort aan gas op de wereld. Alleen het probleem is om het gas op de plek te krijgen waar het nodig is: Europa en Azië. Dat moet je transporteren via vloeibaar aardgas en daar is wel een tekort aan. Waarschijnlijk gaat die gasprijs de komende tijd wel stijgen. Maar op lange termijn verwachten wij dat de gasprijs weer wat zal dalen."