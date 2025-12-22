Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Flink verdienen aan kerst: Nederland grootste kerstartikelenexporteur van EU

Flink verdienen aan kerst: Nederland grootste kerstartikelenexporteur van EU

Geld

Vandaag, 07:53 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Nederland is de grootste exporteur van kerstartikelen in de Europese Unie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse export van onder meer kerstballen en andere versiering was vorig jaar goed voor 40 procent van het totale EU-volume.

Het ging daarbij vrijwel uitsluitend om geïmporteerde artikelen die via Nederland werden doorgevoerd naar andere landen. Het overgrote deel, ruim 80 procent, van deze producten kwam oorspronkelijk uit China. In Nederland zelf worden nauwelijks kerstartikelen geproduceerd.

Nederland is daarnaast in de EU ook koploper in de import van kerstproducten. Daar lijkt een straat in Arkel een groot aandeel in te hebben, daar hebben ze massaal versiering ingeslagen:

Straat in Arkel omgetoverd tot kerstdorp
0:50

Straat in Arkel omgetoverd tot kerstdorp

Met de uitvoer van kerstspullen was in 2024 in totaal 268 miljoen euro gemoeid, 19 procent meer dan een jaar eerder. De groei is vooral te danken aan Duitsland, dat vorig jaar flink meer kerstproducten inkocht bij Nederlandse exporteurs. Ook Frankrijk, België en Italië gaven meer geld uit aan de inkoop van kerstspullen uit Nederland.

Geen record

Toch was 2024 geen recordjaar voor de Nederlandse export van kerstartikelen. In 2019, vóór de coronapandemie, lag het bedrag nog hoger: toen ging het om 284 miljoen euro.

Nederland is daarnaast ook de grootste importeur van kerstproducten binnen de EU. Vorig jaar werd er in ons land voor 240 miljoen euro aan kerstartikelen geïmporteerd.

Door ANP

Lees ook

Van subtiel tot uitbundig: zo pakken we dit jaar uit met kerstversiering
Van subtiel tot uitbundig: zo pakken we dit jaar uit met kerstversiering
Minder kerstkaarten verstuurd, maar appje met kerstgroet wint terrein
Minder kerstkaarten verstuurd, maar appje met kerstgroet wint terrein
Glühwein en bratwursten in trek: kerstmarkten geliefd onder Nederlanders
Glühwein en bratwursten in trek: kerstmarkten geliefd onder Nederlanders

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.