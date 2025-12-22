Flink verdienen aan kerst: Nederland grootste kerstartikelenexporteur van EU

Nederland is de grootste exporteur van kerstartikelen in de Europese Unie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse export van onder meer kerstballen en andere versiering was vorig jaar goed voor 40 procent van het totale EU-volume.

Het ging daarbij vrijwel uitsluitend om geïmporteerde artikelen die via Nederland werden doorgevoerd naar andere landen. Het overgrote deel, ruim 80 procent, van deze producten kwam oorspronkelijk uit China. In Nederland zelf worden nauwelijks kerstartikelen geproduceerd.

Nederland is daarnaast in de EU ook koploper in de import van kerstproducten. Daar lijkt een straat in Arkel een groot aandeel in te hebben, daar hebben ze massaal versiering ingeslagen:

0:50 Straat in Arkel omgetoverd tot kerstdorp

Met de uitvoer van kerstspullen was in 2024 in totaal 268 miljoen euro gemoeid, 19 procent meer dan een jaar eerder. De groei is vooral te danken aan Duitsland, dat vorig jaar flink meer kerstproducten inkocht bij Nederlandse exporteurs. Ook Frankrijk, België en Italië gaven meer geld uit aan de inkoop van kerstspullen uit Nederland.

Geen record

Toch was 2024 geen recordjaar voor de Nederlandse export van kerstartikelen. In 2019, vóór de coronapandemie, lag het bedrag nog hoger: toen ging het om 284 miljoen euro.

Nederland is daarnaast ook de grootste importeur van kerstproducten binnen de EU. Vorig jaar werd er in ons land voor 240 miljoen euro aan kerstartikelen geïmporteerd.