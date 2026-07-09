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Europees Parlement stemt in met komst van digitale euro

Geld

Vandaag, 13:51

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Het Europees Parlement heeft donderdag groen licht gegeven voor de invoering van de digitale euro. Een ruime meerderheid van de Europarlementariërs stemde vóór het voorstel: 416 leden steunden het plan, 169 stemden tegen. Door de goedkeuring kunnen de onderhandelingen met de EU-lidstaten van start gaan.

Partijen die tegen de digitale euro zijn, probeerden voor de stemming nog andere Europarlementariërs over te halen om ook tegen te stemmen. Het gaat onder meer om de radicaal rechtse fracties Patriotten voor Europa en ESN en de rechts conservatieve ECR. Volgens deze partijen wordt er te weinig gedaan om de privacy en persoonsgegevens van mensen te beschermen. In dit artikel krijg je uitleg over wat de digitale euro voor jou gaat betekenen.

Zijn we in Nederland klaar voor een cashloze samenleving? Je ziet het in de video in dit artikel.

Minder afhankelijk van Amerikaanse bedrijven

Voorstanders vinden de digitale euro juist belangrijk. Zij zeggen dat Europa daardoor minder afhankelijk wordt van Amerikaanse betaalbedrijven als Mastercard en Visa.

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De onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten beginnen maandag. Mogelijk zijn die eind dit jaar afgerond. De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de digitale euro vanaf 2029 kan worden ingevoerd.

Door ANP

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