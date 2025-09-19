Minister Heinen na Europees overleg: digitale euro mogelijk volgend jaar al in gebruik

De invoering van de digitale euro kan in het 'meest ambitieuze scenario' in 2026 al gebeuren. Dat liet demissionair minister van Financiën Eelco Heinen weten na een overleg met zijn Europese collega’s. Toch benadrukt hij dat er voor Nederland nog belangrijke voorwaarden zijn voordat ons land instemt.

Volgens Heinen heeft Nederland vanaf het begin stevige eisen neergelegd. Zo moet de digitale euro net zo betrouwbaar zijn als contant geld. Dat betekent dat betalingen ook moeten werken als er geen internet of stroom is. Daarnaast wil de minister dat de privacy van gebruikers altijd beschermd blijft.

Wat is de digitale euro? De digitale euro is een nieuwe vorm van geld, maar dan digitaal. Je kunt het in de toekomst gebruiken om te betalen, net zoals je nu met je pinpas of betaalapp doet. Het verschil? Deze euro komt rechtstreeks van de Europese Centrale Bank, en niet van een commerciële bank of techbedrijf. De EU wil hiermee meer grip krijgen op het betaalverkeer. Nu zijn er steeds meer buitenlandse betaalapps en cryptomunten zoals bitcoin. Europa wil niet afhankelijk worden van bedrijven buiten de EU.

Zijn we eigenlijk klaar om helemaal over te gaan naar een cashloze samenleving, waarin we volledig afhankelijk zijn van de betaalautomaten en -apps?

2:15 Is Nederland klaar voor een cashloze samenleving?

Een ander gevoelig punt van de digitale euro is de mogelijkheid om de munt te programmeren. Heinen stelt dat dit nooit mag gebeuren, omdat overheden dan zouden kunnen bepalen waar burgers hun geld aan mogen uitgeven. "Dat zou een nachtmerrie zijn en daar zou ik ook nooit mee akkoord gaan," aldus de minister.

De minister benadrukt dat de digitale euro in waarde gelijk moet zijn aan de gewone euro. "Een digitale euro moet hetzelfde zijn als een gewone euro. En bij een gewone euro doen we dat ook niet," zegt hij.

Limiet op digitale portemonnee

Verder wil Nederland dat er een grens komt aan het bedrag dat mensen in hun digitale portemonnee mogen hebben. Heinen legt uit dat dit nodig is om financiële stabiliteit te bewaren. "Je wilt niet dat bij wijze van spreken commerciële banken worden leeggetrokken."

De digitale euro wordt straks uitgegeven door de Europese Centrale Bank en is volgens Heinen vooral bedoeld als betaalmiddel. "We willen niet dat mensen al hun spaargeld op hun telefoon zetten. Daar hebben we commerciële banken voor." Over de precieze hoogte van de limiet wordt de komende tijd nog verder gesproken.

Hart van Nederland / ANP