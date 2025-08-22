Digitale euro komt er versneld eraan: dit moet je erover weten

De Europese Unie (EU) versnelt plannen voor een digitale euro, dat melden verschillende media. De digitale euro is een nieuwe vorm van geld, maar dan digitaal. Je kunt het straks gebruiken om te betalen, net als met je pinpas of betaalapp. Het verschil? Deze euro komt rechtstreeks van de Europese Centrale Bank, en niet van een commerciële bank of techbedrijf.

De EU wil hiermee meer grip krijgen op het betaalverkeer. Nu zijn er steeds meer buitenlandse betaalapps en cryptomunten zoals bitcoin. Europa wil niet afhankelijk worden van bedrijven buiten de EU, en dus komt er een eigen digitale munt.

Zijn we eigenlijk klaar om helemaal over te gaan naar een cashloze samenleving, waarin we volledig afhankelijk zijn van de betaalautomaten?

2:15 Is Nederland klaar voor een cashloze samenleving?

De digitale euro zou deels kunnen draaien op een publieke blockchain. Dat is een soort open digitaal netwerk waar iedereen transacties kan doen en controleren. Denk aan hoe bitcoin werkt, maar dan met euro’s. Dat maakt het systeem transparanter, maar roept ook vragen op over privacy en veiligheid.

Proefversie

De Europese Centrale Bank test de digitale euro nu versneld. Als alles goed gaat, komt er rond 2026 of 2027 een eerste proefversie.