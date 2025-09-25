Terug

Boodschappen in EU dertig procent duurder: vooral minima de dupe

Geld

Vandaag, 14:14

De prijzen voor voedsel in de eurozone zijn de afgelopen jaren een stuk sneller gestegen dan die van andere goederen. Dat blijkt uit een analyse van economen van de Europese Centrale Bank (ECB). Zij schrijven dat vooral armere huishoudens dit merken, omdat een groter deel van hun inkomen opgaat aan boodschappen.

Volgens de ECB-onderzoekers Elena Bobeica, Gerrit Koester en Christiane Nickel liepen de prijzen sinds de oorlog in Oekraïne hard uit de pas. "Sinds de invoering van de euro in 1999 hebben voedselprijzen de neiging iets sterker te stijgen dan andere prijzen. Maar de kloof die is ontstaan sinds 2022 is duidelijk uitzonderlijk en hardnekkig", aldus de economen op de website van de ECB.

Boodschappen ruim 30 procent duurder

Uit de cijfers blijkt dat voedselprijzen in augustus dit jaar ruim 30 procent hoger lagen dan eind 2019. Ter vergelijking: alle prijzen bij elkaar stegen in diezelfde periode gemiddeld met bijna 23 procent. Vooral de energiekosten, duurdere grondstoffen en de oorlog in Oekraïne liggen aan deze verschillen ten grondslag.

