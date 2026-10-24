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Energierekening in klein jaar 1.100 euro duurder, zorgen over komende winter groeien

Geld

Vandaag, 21:54

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De energierekening is in tien maanden tijd fors gestegen. Een gemiddeld huishouden betaalt voor een nieuw eenjarig energiecontract inmiddels ruim 2.700 euro per jaar, zo'n 1.100 euro meer dan eind vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Gaslicht.com. De verwachting is dat de energieprijzen deze winter hoog blijven.

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Vooral de gestegen gasprijzen zorgen voor de hogere kosten. Sinds maart zijn de prijzen flink opgelopen door de oorlog in Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz. Ook elektriciteit wordt daardoor duurder. In augustus kostte een eenjarig energiecontract nog ongeveer 2.200 euro per jaar, inmiddels is dat zo'n 500 euro meer.

Volgens Gaslicht.com kiezen steeds meer huishoudens ervoor hun energieprijs voor drie jaar vast te zetten. Zo'n contract is momenteel vaak goedkoper dan een eenjarig contract. Toch blijft het een gok: als de energieprijzen dalen, zitten consumenten mogelijk jarenlang vast aan hogere tarieven.

Verwarming helemaal uit door hoge kosten?

De hoge kosten zorgen ondertussen voor toenemende zorgen. Uit onderzoek van energieleverancier Essent blijkt dat een op de vier Nederlanders overweegt de verwarming deze winter helemaal uit te laten.

Deskundigen waarschuwen dat dit kan leiden tot schimmelvorming en gezondheidsproblemen. Zij adviseren de thermostaat niet lager dan 15 graden te zetten.

Door Redactie Hart van Nederland

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