Maandelijks luchtalarm verdwijnt: geen geld voor nieuwe sirenes

Het bekende luchtalarm dat elke eerste maandag van de maand klinkt, verdwijnt vanaf 2028. Volgens minister David van Weel van Justitie en Veiligheid is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem.

Daarmee komt een einde aan een geluid dat veel Nederlanders al tientallen jaren kennen. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is volgens het kabinet sterk verouderd. Een NL-Alert, de melding die mensen op hun telefoon ontvangen, zou effectiever zijn.

In de onderstaande reportage is te zien dat het luchtalarm in Raalte niet afgaat, omdat er een ooievaarsnest op het alarm zit:

1:06 Sirenes in Raalte gaan niet af door broedende ooievaars

Twee jaar geleden probeerde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer het luchtalarm nog te behouden. Toen dreigde het systeem eind 2025 al te verdwijnen. Het kabinet besloot daarna het contract met de leveranciers van de sirenes toch nog te verlengen.

Hoe aangepakt?

Door die verlenging blijven de sirenes voorlopig nog in gebruik tot 1 januari 2028. Daarna moet het systeem definitief worden uitgefaseerd, schrijft minister Van Weel maandag aan de Tweede Kamer.

De minister gaat nog overleggen met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en de veiligheidsregio's over hoe het verdwijnen van het luchtalarm precies wordt aangepakt.