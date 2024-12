Om 12.00 uur luchtalarm én testbericht NL-Alert: zo stel je je telefoon goed in

Om klokslag 12.00 uur is het weer even schrikken geblazen: het luchtalarm gaat af en miljoenen Nederlanders ontvangen een testbericht van NL-Alert op hun telefoon. Deze luide melding controleert of je mobiele telefoon correct is ingesteld, zodat je in een noodsituatie tijdig op de hoogte wordt gebracht.

NL-Alert wordt ingezet om burgers te waarschuwen bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Het bericht geeft aan wat er precies aan de hand is, welke acties je moet ondernemen en waar je aanvullende informatie kunt vinden. Naast de halfjaarlijkse test wordt een NL-Alert alleen verzonden bij daadwerkelijke noodsituaties.

In de bovenstaande reportage is te zien hoe het luchtalarm in Raalte niet afgaat, omdat er een ooievaarsnest op het alarm zit.

Hoe ontvang je NL-Alert?

Zelfs als het mobiele netwerk overbelast is, kun je een NL-Alert ontvangen. Let op: als je telefoon geen bereik heeft, verbonden is met een buitenlands netwerk of niet goed is ingesteld, ontvang je mogelijk geen melding.

Zo stel je het in op Android en iOS:

Android:

Ga naar 'Instellingen'. Typ in de zoekbalk 'noodmeldingen', 'noodwaarschuwingen' of 'emergency alerts'. Controleer of het veld 'extreme dreigingen' of 'extreme alerts' is ingeschakeld. Zo niet, schakel deze alsnog in.

iOS:

Ga naar 'Instellingen'. Tik op 'Berichtgeving'. Controleer of de optie 'Noodmeldingen' is ingeschakeld. Zo niet, schakel deze alsnog in.

Testbericht NL-Alert

Om 12.00 uur weet je of je telefoon goed staat ingesteld voor NL-Alert. Iedereen die is aangemeld voor de waarschuwingsdienst ontvangt dan het volgende testbericht: