NL-Alert voor glasdeeltjes in de lucht door brand in Meppen

Voor een brand in een loods in het Drentse Meppen is een NL-Alert verstuurd. De rook bevat mogelijk glasdeeltjes van zonnepanelen, meldt de veiligheidsregio.

De hete rook stijgt op en kan de glasdeeltjes meevoeren, legt een woordvoerder van de veiligheidsregio uit. Als de rook afkoelt komen de deeltjes weer naar beneden. Meetploegen hebben in Meppel en in Aalden rookoverlast gemeten. Later hoopt de brandweer een beeld te hebben van het precieze gebied waar de deeltjes mogelijk zijn neergekomen.

De brand in de loods werd rond 18.15 uur gemeld. In de loods lag hooi opgeslagen en stonden landbouwmachines. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende loodsen met dieren. "De dieren zijn gespaard gebleven", zegt de woordvoerder.

ANP