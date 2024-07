Brand in jachthaven Leiden beschadigt acht boten

In een jachthaven in Leiden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag kort brand gewoed. Acht sloepen raakten beschadigd door de brand, meldt de brandweer. Enkele boten liepen zoveel schade op dat ze deels zonken, terwijl bij andere de schade beperkt bleef tot het dekzeil of een gesmolten zijkant. Er raakte niemand gewond.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleken een drietal sloepen al volledig in lichterlaaie te staan waarbij sprake was van enkele metershoge vlammen. De brand zorgde veroorzaakte flinke zwarte rookpluimen, die waren in de wijde omgeving te zien.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer legt uit dat de boten dicht tegen elkaar lagen, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden.

Vanwege de moeilijk bereikbare locatie schaalde de brandweer direct op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het lukte echter snel om de vlammen te doven.

Mogelijk diesel gelekt

Omdat er mogelijk diesel is gelekt uit de boten, heeft de brandweer het hoogheemraadschap van Rijnland ingeschakeld, dat verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit in het gebied.

In totaal hebben acht boten gebrand met (flinke) schade tot gevolg. Van deze acht boten zijn er in iedere geval drie volledig verwoest. Enkele andere boten hebben lichte brandschade opgelopen, bijvoorbeeld door de hitte van de vlammenzee. De eigenaren van de beschadigde boten worden in de ochtend door de havenmeester geïnformeerd. Jachthaven Waardeiland telt in totaal 104 ligplaatsen.