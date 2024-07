Brandweer redt kitten onder auto vandaan in Breda

De brandweer heeft donderdagmiddag een jong katje bevrijd dat vastzat onder een auto bij de Galderse Meren. Handhavers van de gemeente Breda, hebben geholpen om het diertje te redden.

De brandweer heeft volgens een correspondent ter plaatse rondgevraagd in de omgeving of iemand wist van wie de kitten is, maar zonder resultaat. Daarom is het diertje nu overhandigd aan de dierenambulance.