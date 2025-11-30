Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Niet schrikken: maandag klinkt het NL-Alert testbericht weer

Niet schrikken: maandag klinkt het NL-Alert testbericht weer

Waarschuwen

Vandaag, 14:54

Link gekopieerd

Ieder half jaar zendt de overheid in juni en december rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit. Het laatste testbericht werd verzonden in juni, en maandag is het weer zover.

Sommige mensen vragen zich af waarom ze een testbericht ontvangen, terwijl ze hun telefoon niet hebben ingesteld voor NL-Alert. Dat komt omdat NL-Alert standaard op je mobiele telefoon is ingeschakeld. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Zo ziet het testbericht eruit:

"NL-Alert 07-06-2021 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english"

In deze video is te zien hoe het luchtalarm in Raalte niet afgaat, omdat er een ooievaarsnest op het alarm zit:

Sirenes in Raalte gaan niet af door broedende ooievaars
1:06

Sirenes in Raalte gaan niet af door broedende ooievaars

Hard geluid

Het geluid van het NL-Alert testbericht klinkt anders dan een gewone melding. Het harde, doordringende alarmgeluid maakt duidelijk dat er meer aan de hand is dan bij een standaard SMS, WhatsApp-bericht of e-mail.

Krijg je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom indien nodig in actie en informeer anderen.

Wil je zeker weten dat het om een NL-Alert gaat? Bekijk dan deze video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dit is waarom je maandag geen luchtalarm hoort om 12.00 uur
Dit is waarom je maandag geen luchtalarm hoort om 12.00 uur
Om 12.00 uur luchtalarm én testbericht NL-Alert: zo stel je je telefoon goed in
Om 12.00 uur luchtalarm én testbericht NL-Alert: zo stel je je telefoon goed in
Eerste Nederlandse F16's aangekomen en ingezet in Oekraïne
Eerste Nederlandse F16's aangekomen en ingezet in Oekraïne
Kamerleden bezorgd om escalatie na raketaanval: 'Stay safe Israel, we love you'
Kamerleden bezorgd om escalatie na raketaanval: 'Stay safe Israel, we love you'
Laraine zag vanaf balkon modderstromen in straten van Tirol: 'Luchtalarm ging af'
Laraine zag vanaf balkon modderstromen in straten van Tirol: 'Luchtalarm ging af'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.