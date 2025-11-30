Niet schrikken: maandag klinkt het NL-Alert testbericht weer

Ieder half jaar zendt de overheid in juni en december rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit. Het laatste testbericht werd verzonden in juni, en maandag is het weer zover.

Sommige mensen vragen zich af waarom ze een testbericht ontvangen, terwijl ze hun telefoon niet hebben ingesteld voor NL-Alert. Dat komt omdat NL-Alert standaard op je mobiele telefoon is ingeschakeld. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Zo ziet het testbericht eruit: "NL-Alert 07-06-2021 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english"

In deze video is te zien hoe het luchtalarm in Raalte niet afgaat, omdat er een ooievaarsnest op het alarm zit:

1:06 Sirenes in Raalte gaan niet af door broedende ooievaars

Hard geluid

Het geluid van het NL-Alert testbericht klinkt anders dan een gewone melding. Het harde, doordringende alarmgeluid maakt duidelijk dat er meer aan de hand is dan bij een standaard SMS, WhatsApp-bericht of e-mail.

Krijg je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom indien nodig in actie en informeer anderen.

Wil je zeker weten dat het om een NL-Alert gaat? Bekijk dan deze video.