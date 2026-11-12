Dalende gasprijs zet door: loont het om over te stappen?

De gasprijs is de afgelopen weken flink gedaald, nadat die eind oktober nog een piek bereikte. Goed nieuws voor mensen die een nieuw energiecontract willen afsluiten. Maar is het verstandig om juist nu over te stappen, of kun je beter nog even wachten?

Vooral voor mensen met een dynamisch gascontract zijn de dalende gasprijzen goed nieuws, schrijft energievergelijkingssite Independer op haar website.

Eind vorige maand steeg de gasprijs naar het hoogste niveau in twee jaar tijd. Gasexpert René Peters vertelde toen in de 538 Ochtendshow wat we de komende tijd kunnen verwachten. Bekijk zijn uitleg in de bovenstaande video.

Toch is het lastig om te bepalen wat een goed moment is om over te stappen. Niemand weet namelijk of de gasprijs de komende tijd verder daalt of juist weer stijgt, zegt energie-expert Pim Holstvoogd. Wie bereid is om prijsschommelingen op te vangen, kan volgens hem nog even afwachten. Mogelijk werken de lagere gasprijzen dan verder door in nieuwe aanbiedingen van energiecontracten.

"Dat kan wat tijd kosten", zegt Holstvoogd. "We gaan de goede kant op, maar deze daling betekent nog niet dat gas weer goedkoop is. De onzekerheid rond de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de gasvoorraden blijft bestaan."

Paniek slechte raadgever

In paniek overstappen naar een ander energiecontract is volgens experts nooit verstandig. Hoor je weinig meer over hoge gasprijzen? Dan kan dat erop wijzen dat de markt wat rustiger is geworden. Volgens Independer is dat een goed moment om een dynamisch energiecontract in te ruilen voor een vast contract.