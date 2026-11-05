Goed nieuws voor automobilisten: benzineprijs zakt onder 2,50 euro

Automobilisten zijn donderdag iets goedkoper uit aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine is gedaald tot onder de 2,50 euro en staat daarmee op het laagste niveau sinds begin juli. De prijsdaling komt door de lagere olieprijzen van de afgelopen tijd.

Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers bedraagt de adviesprijs voor een liter benzine nu 2,485 euro, ruim 2 cent minder dan woensdag. Op 10 oktober bereikte de adviesprijs voor Euro95 nog de hoogste stand ooit met 2,732 euro.

Diesel ook goedkoper

Ook diesel is iets goedkoper geworden en kost nu 2,647 euro per liter. Dat is 18 cent onder de recordstand van halverwege september, toen de brandstof 2,824 euro kostte. De prijs van premium benzine (Euro 98) is in nog geen maand met 25 cent gedaald tot 2,698 euro.

De olieprijzen dalen door de hoop op een diplomatieke oplossing van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Voor het uitbreken van deze oorlog eind februari was de adviesprijs voor Euro95 nog 2,285 euro. Voor diesel was dat voor het begin van de oorlog 2,084 euro.

Het kan zelfs nog een stuk goedkoper, bleek afgelopen maand in het Gelderse Voorst. Daar konden automobilisten bij tankstation DCO voor slechts 1 euro per liter tanken. Hoe druk het was, zie je in de onderstaande video: