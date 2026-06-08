Supermarkten waarschuwen: boodschappen volgend jaar tot 10 procent duurder

Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10 procent duurder worden. Daarvoor waarschuwt supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in een brandbrief aan het kabinet.

Volgens de branchevereniging dreigen nieuwe overheidsmaatregelen de prijzen in de supermarkt verder op te drijven. Het CBL roept het kabinet daarom op om geplande maatregelen niet door te voeren.

Voor Renee van der Elburg uit Ridderkerk wordt het steeds moeilijker om alle eindjes aan elkaar te knopen. In bovenstaande video zie je dat boodschappen doen elke keer een opgave voor haar is.

Welke maatregelen maken boodschappen duurder?

De supermarktbranche wijst onder meer naar de suikertaks, de vrachtwagenheffing, energieheffingen en verhogingen van het minimumloon en minimumjeugdloon. Ook zouden extra Nederlandse regels bovenop Europese wetgeving voor hogere kosten zorgen.

Volgens het CBL leiden deze maatregelen tot extra uitgaven voor bedrijven, die uiteindelijk kunnen doorwerken in de prijzen die consumenten in de winkel betalen.

Internationale ontwikkelingen spelen mee

De brancheorganisatie benadrukt dat de zorgen niet alleen voortkomen uit Nederlands beleid. Ook internationale ontwikkelingen zorgen volgens supermarkten voor druk op de prijzen.

Daarbij wordt onder meer gewezen op de oorlog in het Midden-Oosten en andere wereldwijde ontwikkelingen die invloed hebben op de kosten van productie en transport.

Volgens het CBL kunnen prijsverhogingen, afhankelijk van het product, vier tot twaalf maanden merkbaar blijven voor consumenten.