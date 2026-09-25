Benzineprijs in Nederland naar recordhoogte: dit betaal je nu

De adviesprijs van een liter benzine in Nederland heeft vrijdag opnieuw een recordhoogte bereikt. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen weer opgelopen en dat gaan automobilisten merken aan de pomp.

De adviesprijs van benzine steeg met 1,5 cent tot 2,727 euro, blijkt uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten was benzine nog bijna een halve euro goedkoper.

Paul van Selms van UnitedConsumers vertelde eerder deze maand al in 538 Ochtendshow dat er voorlopig geen zicht is op lagere prijzen.

5:22 Benzineprijs naar recordniveau

Vanwege de hoge prijzen aan de pomp heeft de Duitse regering een tankkorting aangekondigd. Net als eerder dit jaar worden diesel en benzine aan de Duitse pomp 17 cent goedkoper. Voor Nederlandse tankstations in de regio heeft die maatregel gevolgen, stelt de organisatie voor Nederlandse tankstationhouders Drive. "We zagen klanten langzamerhand terugkomen, maar dat wordt nu tenietgedaan", zei Drive-voorzitter Martin van Eijk eerder.

Diesel iets goedkoper

Diesel werd een fractie goedkoper en zakte tot 2,794 euro per liter. De gemiddelde dieselprijs aan de pomp in de Europese Unie bereikte donderdag een recordhoogte. Het dreigende Amerikaanse exportverbod van diesel zou die prijs nog verder kunnen opstuwen. De prijs van olie zakte vrijdag wel weer iets vanwege een mogelijk voorstel van Iran om de Straat van Hormuz te heropenen.