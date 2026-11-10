Benzine 29 cent goedkoper dan tijdens piek: zet de prijsdaling door?

Goed nieuws voor de automobilist: sinds de recordprijs van 2,732 euro op 10 oktober is benzine welgeteld 28,6 cent goedkoper geworden en diesel staat bijna 24,8 cent onder het record van 2,824 euro van 19 september. En dat is voelbaar in de portemonnee. Hoe komt dat en kunnen automobilisten rekenen op verdere prijsdalingen?

Een tankbeurt wordt opnieuw iets goedkoper. De adviesprijzen voor benzine en diesel zijn de afgelopen weken flink gedaald. Op 10 oktober werd een recordhoogte aangetikt en was de gemiddelde adviesprijs 2,732 euro per liter. Een maand later, op 10 november, is dat 2,439 euro per liter. Dat is een verschil van bijna 29 cent minder voor een liter benzine.

Bij het tankstation in de video hierboven daalde de brandstofprijs voor het eerst sinds december 2025 onder de 2 euro. Een verslaggever van Hart van Nederland zag de prijs dalen.

Amerikaanse midterms

Derk Foolen, Brandstofexpert bij UnitedConsumers: "De brandstofprijzen dalen al enkele weken. De verdere daling die we nu zien, hangt samen met de lagere olieprijzen op de wereldmarkt." Die prijsdaling wordt mede toegeschreven aan de uitslag van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. "En uitspraken van president Trump, die maandagavond aangaf dat er mogelijk een einde in zicht is voor de conflicten in het Midden-Oosten."

Of de prijzen verder blijven dalen, is lastig te voorspellen. Veel hangt af van hoe de situatie in het Midden-Oosten zich ontwikkelt. "Op dit moment liggen de brandstofprijzen weer ongeveer op hetzelfde niveau als aan het begin van de oorlog, begin maart", aldus de brandstofexpert. Of de trend doorzet of dat de prijzen weer zullen stijgen is koffie dik kijken en dus lastig te zeggen. "Het is lastig te voorspellen hoe de prijzen er volgende week uit gaan zien."