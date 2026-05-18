Belastingdienst is mogelijk miljoenenfraude door Bulgaren op het spoor

Vandaag, 14:20

De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe, georganiseerde vorm van fraude op het spoor waarbij "groepen Bulgaarse ingezetenen" betrokken zijn. Voor zover bekend is daardoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld te ontvangen van de fiscus.

Ongeveer twee derde van dat bedrag kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. De rest staat op rekeningen die inmiddels door de bank zijn geblokkeerd. Of het daarbij blijft, wordt nog onderzocht, meldt staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Verdachte aangiftes

De Belastingdienst krijgt sinds eind vorig jaar een toenemend aantal aangiftes met onregelmatigheden binnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoge aftrekposten, waardoor de fiscus geld moet uitbetalen. Dat geld gaat naar rekeningen die daar speciaal voor zijn geopend en wordt vrijwel direct opgenomen of doorgesluisd. Het vermoeden dat er fraude in het spel is, wordt versterkt door signalen van een bank en van Logius, de organisatie achter DigiD.

Logius meldde een sterke toename van het aantal aanvragen voor DigiD's. Het gaat om Bulgaren die zich bij gemeenten melden en dat vermoedelijk in georganiseerd verband doen. Tussenpersonen maken de afspraken, regelen het vervoer en begeleiden de aanvragers naar het loket. Ook lijkt het erop dat zij mensen betalen om een DigiD aan te vragen.

Zelfde IP-adressen

Met de verkregen DigiD's is "veelvuldig" ingelogd bij de Belastingdienst, constateert Logius na een steekproef. Daarbij worden steeds dezelfde apparaten en IP-adressen gebruikt. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat de ongeveer vierhonderd burgerservicenummers die Logius als verdacht heeft aangemerkt, "in grote mate" overeenkomen met de aangiftes met onregelmatigheden.

