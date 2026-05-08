Peter Gillis in hoger beroep tegen vonnis in belastingfraudezaak

Rechtszaak

Vandaag, 14:37

Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij donderdag kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vrijdag aan het ANP weten.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de realityster, bekend van de tv-serie Massa is Kassa bij SBS, tot een celstraf van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen.

Gillis had volgens de rechters te laat aangifte gedaan van vennootschapsbelasting voor onder meer de Oostappen Groep in de jaren 2020 en 2021. Zijn advocaat toonde zich "teleurgesteld" en zei het vonnis te bestuderen, maar gaf al aan dat hoger beroep "in de rede" lag.

Cel- en taakstraf

Vorig jaar kreeg Gillis ook al twaalf maanden cel opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk, voor belastingfraude tussen 2014 en 2019. Tegen die uitspraak ging hij in hoger beroep. Donderdag kreeg Gillis ook te horen dat hij een taakstraf van zestig uur moet uitvoeren, vanwege mishandeling van zijn ex-partner Nicol Kremers.

Het is nog niet bekend of Gillis ook in die zaak in beroep gaat.

Door ANP

