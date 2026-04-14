OM beschuldigt Peter Gillis ook van belastingfraude in 2020 en 2021

Vastgoedondernemer en realityster Peter Gillis wordt opnieuw verdacht in een zaak rond de Belastingdienst. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat hij in 2020 en 2021 niet op tijd belastingaangifte heeft gedaan voor zijn bedrijven. Volgens het OM gaat het om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro.

Dat bleek dinsdag tijdens de inhoudelijke behandeling van een nieuwe zaak tegen Gillis en zijn Oostappen Groep bij de rechtbank in Den Bosch. Diezelfde rechtbank veroordeelde hem een jaar geleden al tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

'Geen eerlijk proces'

In die zaak ging het om belastingfraude, het niet goed bijhouden en bewaren van de administratie, het verstrekken van onjuiste gegevens aan de Belastingdienst en het te laat doen van aangifte tussen 2014 en 2019. Gillis ging in hoger beroep omdat zijn advocaten stellen dat hij geen eerlijk proces heeft gehad.

Dinsdag zegt Gillis een tijd geen accountant te hebben gehad voor het indienen van belastingaangiften voor zijn bedrijf Oostappen Groep in 2020 en 2021.