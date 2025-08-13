Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nicol Kremers moet Peter Gillis 90.000 euro betalen na schenden geheimhoudingsplicht

BN'ers

Gisteren, 10:38

Link gekopieerd

Nicol Kremers moet 90.000 euro betalen aan haar ex-partner Peter Gillis. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch in een civiele procedure. Gillis had 2,1 miljoen euro geëist wegens schending van een geheimhoudingsovereenkomst, maar krijgt daarvan slechts een deel toegewezen.

De rechter stelt vast dat Kremers meermaals de afgesproken geheimhouding schond door in de media over de relatie te spreken. Volgens de uitspraak gaat het om negen overtredingen, goed voor 10.000 euro per keer. Doet ze dat opnieuw, dan volgt een dwangsom van 20.000 euro per nieuwe overtreding. Het verzoek van Gillis om inzage in het manuscript van een boek waar Kremers aan werkt, is afgewezen.

Kremers en Gillis hadden een relatie tussen 2018 en 2022, bekend van de realityserie Massa is Kassa op SBS6. Over hun publieke bekendheid zegt de rechtbank: "Hierdoor zijn ze uitgegroeid tot publieke personen". Toen hun relatie strandde, ondertekenden ze in februari 2023 een vaststellingsovereenkomst, waarin ze over en weer gemaakte afspraken vastlegden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De rechtbank verwierp het verzoek van Gillis om haar te laten betalen voor iedere dag dat de publicaties nog te raadplegen zijn en zij niet is overgegaan tot rectificatie. Daarom wijst de rechtbank de eis van 2,1 miljoen euro van de hand.

Onder dwang

Volgens Kremers tekende ze de overeenkomst onder dwang. Volgens haar kon ze door stelselmatige mishandelingen door Gillis geen weerstand bieden aan zijn verzoek de overeenkomst te tekenen, en ook was ze financieel afhankelijk van hem.

Gillis ontkent haar te hebben mishandeld of onder druk te hebben gezet. De rechtbank ziet geen bewijs voor de mishandelingen en de daaruit volgende labiele geestestoestand van de vrouw, mede omdat zij niet was komen opdagen tijdens de mondelinge behandeling van de zaak en daardoor geen toelichting kon geven, aldus de rechtbank.

ANP

Lees ook

Nicol Kremers weigert Peter Gillis dwangsom van dik 2 miljoen euro te betalen
Nicol Kremers weigert Peter Gillis dwangsom van dik 2 miljoen euro te betalen
Koper vakantieparken komt terug op besluit: wil toch praten met Gillis
Koper vakantieparken komt terug op besluit: wil toch praten met Gillis
Peter Gillis moet miljoenen betalen aan Belastingdienst, straf wel verlaagd
Peter Gillis moet miljoenen betalen aan Belastingdienst, straf wel verlaagd
Peter Gillis niet verdacht van één, maar meerdere mishandelingen ex Nicol
Peter Gillis niet verdacht van één, maar meerdere mishandelingen ex Nicol

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.