Nicol Kremers moet Peter Gillis 90.000 euro betalen na schenden geheimhoudingsplicht

Nicol Kremers moet 90.000 euro betalen aan haar ex-partner Peter Gillis. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch in een civiele procedure. Gillis had 2,1 miljoen euro geëist wegens schending van een geheimhoudingsovereenkomst, maar krijgt daarvan slechts een deel toegewezen.

De rechter stelt vast dat Kremers meermaals de afgesproken geheimhouding schond door in de media over de relatie te spreken. Volgens de uitspraak gaat het om negen overtredingen, goed voor 10.000 euro per keer. Doet ze dat opnieuw, dan volgt een dwangsom van 20.000 euro per nieuwe overtreding. Het verzoek van Gillis om inzage in het manuscript van een boek waar Kremers aan werkt, is afgewezen.

Kremers en Gillis hadden een relatie tussen 2018 en 2022, bekend van de realityserie Massa is Kassa op SBS6. Over hun publieke bekendheid zegt de rechtbank: "Hierdoor zijn ze uitgegroeid tot publieke personen". Toen hun relatie strandde, ondertekenden ze in februari 2023 een vaststellingsovereenkomst, waarin ze over en weer gemaakte afspraken vastlegden.

De rechtbank verwierp het verzoek van Gillis om haar te laten betalen voor iedere dag dat de publicaties nog te raadplegen zijn en zij niet is overgegaan tot rectificatie. Daarom wijst de rechtbank de eis van 2,1 miljoen euro van de hand.

Onder dwang

Volgens Kremers tekende ze de overeenkomst onder dwang. Volgens haar kon ze door stelselmatige mishandelingen door Gillis geen weerstand bieden aan zijn verzoek de overeenkomst te tekenen, en ook was ze financieel afhankelijk van hem.

Gillis ontkent haar te hebben mishandeld of onder druk te hebben gezet. De rechtbank ziet geen bewijs voor de mishandelingen en de daaruit volgende labiele geestestoestand van de vrouw, mede omdat zij niet was komen opdagen tijdens de mondelinge behandeling van de zaak en daardoor geen toelichting kon geven, aldus de rechtbank.

ANP