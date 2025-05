Koper vakantieparken komt terug op besluit: wil toch praten met Gillis

De koper van tien vakantieparken van Peter Gillis wil toch weer in gesprek met de realityster om de deal rond te krijgen. Eerder weigerde koper Taeke Dijkstra nog te betalen vanwege Gillis' problemen met de Belastingdienst. Zijn nieuwe advocaat, Oscar van Oorschot, wist hem toch te overtuigen het overleg te hervatten. Dat bevestigt Van Oorschot na berichtgeving van Omroep Brabant.

Gillis dwong de afgelopen weken via een kort geding af dat de transactie van 185 miljoen euro moet doorgaan en dat Dijkstra moet aangeven wie de financiers zijn, tegen een dwangsom van 100.000 euro per dag dat dit uitblijft. Dijkstra's voormalige vertegenwoordiger Jeroen Ferrara zei donderdag nog tegen De Gelderlander dat hij liever die dwangsom betaalt dan alsnog overgaat tot de koop.

In april moest Peter Gillis voor de rechter verschijnen vanwege het ontwijken van belastingen via zijn vakantieparken. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, voor belastingfraude.

Maar donderdag zocht Dijkstra ook contact met Van Oorschot en vrijdagochtend was hij akkoord met diens voorstel om komende week in gesprek te gaan met Gillis. De uitspraken van Ferrara zijn dus "snel achterhaald", zegt de nieuwe advocaat. "Ik kies voor een andere lijn van adviseren, met niet de focus op het juridische, maar hoe we de neuzen dezelfde kant op krijgen en wel een transactie kunnen draaien."

Gesprek

Woensdag gaan Dijkstra en Gillis in gesprek. "Het zal niet meteen komen tot een deal. Dit is een vrij omvangrijke overeenkomst. Niet alleen qua bedrag, maar ook notarieel", zegt Van Oorschot.

Vorige week donderdag besliste de rechter dat Dijkstra zijn verplichtingen uit het in februari getekende koopcontract moet nakomen. De koper wilde dat niet vanwege een beslaglegging op de parken door de Belastingdienst. Financiers hadden zich hierdoor teruggetrokken.

ANP