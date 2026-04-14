OM eist 1,5 jaar cel tegen Peter Gillis in belastingzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden geëist tegen Peter Gillis. Het OM verdenkt de vastgoedondernemer en realityster van het te laat en onvolledig indienen van vennootschapsbelasting over de jaren 2020 en 2021 voor de Oostappen Groep en andere ondernemingen van Gillis.

"Net als iedere belastingplichtige moet ook de Oostappen Groep tijdig belastingaangifte doen. Verdachte Gillis lijkt van mening te zijn dat wetten en regels niet voor zijn bedrijven gelden", lichtte de officier van justitie dinsdag toe tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank in Den Bosch. Ook eiste ze geldboetes voor de ondernemingen van Gillis.