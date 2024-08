Verdachte mesaanval Solingen meldt zich na 24 uur durende klopjacht

Zaterdagavond is in de Duitse stad Solingen de vermoedelijke dader van de aanslag waarbij drie mensen omkwamen, aangehouden. De verdachte, de 26-jarige Syriër Issa al H., meldde zichzelf bij de politie, meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Zijn kleding zou volgens bronnen besmeurd zijn met bloed.

De aanslag vond vrijdagavond plaats op een festival in Solingen, waar een man met een mes verschillende mensen aanviel. Hierbij vielen drie doden en raakten acht mensen gewond. De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag inmiddels opgeëist.

'Echte verdachte'

Minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul van Noordrijn-Westfalen bevestigde de arrestatie en noemde de verdachte een "echte verdachte". Hij gaf aan dat deze persoon degene is waar de politie de hele dag naar op zoek was.

Zaterdagmorgen werd ook een 15-jarige jongen aangehouden die mogelijk op de hoogte was van de geplande aanslag. Later op de dag werd een tweede persoon gearresteerd in een vluchtelingencentrum in Solingen. De rol van deze persoon bij de aanval wordt nog onderzocht.

Niet bekend bij veiligheidsdiensten

De verdachte Syriër kwam eind 2022 naar Duitsland en had asiel aangevraagd. Hij stond niet bekend bij de veiligheidsdiensten als een islamitische terrorist, aldus Der Spiegel.

