Doden en gewonden bij 'mesaanval' op festival dichtbij Nederlandse grens

Bij een vermoedelijke mesaanval in de Duitse stad Solingen zijn doden en gewonden gevallen, melden Duitse media. In de stad, dicht bij Düsseldorf en bij de Nederlandse grens, was een festival gaande vanwege het 650-jarig bestaan van de stad.

Een van de organisatoren zegt tegen tijdschrift Focus dat het om negen slachtoffers gaat. Het is onbekend hoeveel van hen zijn overleden. Op het festival zijn ook Nederlanders aanwezig, waaronder de burgemeester van Gouda.

Politie massaal uitgerukt

Een video die rondgaat op X toont talrijke politie- en reddingsvoertuigen en een helikopter in de Duitse stad. De politie is massaal uitgerukt en heeft bezoekers gevraagd om de binnenstad van Solingen te verlaten. Er is nog niemand aangehouden. De krant Bild schrijft op basis van ooggetuigen dat "een Arabisch uitziende dader" op de vlucht is.

Hart van Nederland/ANP