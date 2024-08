Vier mannen opgepakt in Duitsland voor fatale mishandeling op Plein Den Haag

De politie heeft vier mannen gearresteerd in verband met de dodelijke mishandeling van een 23-jarige Somalische man op het Plein in Den Haag, dat meldt de politie dinsdagochtend. Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli, waarbij het slachtoffer zo ernstig gewond raakte dat hij een dag later overleed aan zijn verwondingen.

De vier verdachten, allen woonachtig in Duitsland, werden dinsdag aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten.

De arrestaties vonden plaats na een grootschalig opsporingsonderzoek door de politie, dat leidde tot de identificatie van de mannen. Het gaat om een man van 19 jaar, een man van 21 jaar en twee mannen van 23 jaar.

Het Openbaar Ministerie heeft de Duitse autoriteiten gevraagd om de overlevering van de verdachten aan Nederland.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van het incident en roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op zich te melden.