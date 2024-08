Drie doden en vijf zwaargewonden na mesaanval in Duitse stad Solingen, klopjacht naar dader

Bij een mesaanval in de Duitse stad Solingen, vlak bij Düsseldorf, zijn vrijdagavond drie mensen om het leven gekomen en zijn acht anderen gewond geraakt, van wie vijf zwaargewond. De politie is een klopjacht begonnen naar de dader, die na de steekpartij wist te ontkomen. Er waren ook meerdere Nederlanders in de stad toen de man om zich heen begon te steken.

De dader sloeg toe rond 21.40 uur en wist in de chaos te ontsnappen. Zijn identiteit is nog onbekend, en de politie vermoedt dat hij alleen handelde.

Het gaat om een onbekende man, meldt de politie zaterdagochtend. "Rechercheurs moeten alle puzzelstukjes nu bij elkaar leggen", liet een politiewoordvoerder vrijdagnacht weten. Geruchten in de media over hoe de man eruit zou zien, wilde de woordvoerder niet bevestigen. Wel wijzen alle getuigenverklaringen erop dat hij alleen handelde.

Slachtoffers lijken willekeurig gekozen

De slachtoffers, twee mannen en een vrouw, werden volgens de politie willekeurig uitgekozen. Het lijkt erop dat de dader zonder enige waarschuwing om zich heen stak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen bevestigde dat de slachtoffers doelbewust in de nek zijn gestoken.

Ooggetuigen meldden dat de paniek groot was toen de dader toesloeg, waardoor hij kon ontkomen. "We hebben geen aanwijzingen waar hij zich nu bevindt," aldus een politiewoordvoerder. Of hij naar Nederland is gevlucht, blijft onduidelijk, ondanks de nabijheid van de grens.

Zusterstad Gouda

De burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve, was vrijdagavond aanwezig in de Duitse stad Solingen toen daar de paniek uitbrak. Gouda en Solingen zijn zustersteden, een delegatie van de Nederlandse stad was uitgenodigd door het stadbestuur van Solingen.

De feestelijke avond kreeg "een gruwelijk einde", schrijft Verhoeve op X. In hetzelfde bericht laat hij ook weten dat hij en de Goudse delegatie veilig zijn ondergebracht in het hotel. Hij wenst "alle nabestaanden alle sterkte"

Bidden

De burgemeester van Solingen, Tim Kurzbach, liet op Facebook weten dat de stad in diepe rouw is. In het bericht roept hij iedereen op om te bidden voor de slachtoffers: "Het breekt mijn hart dat er een aanslag op onze stad was. Tranen in mijn ogen als ik denk aan degenen die we verloren hebben. Ik bid voor al diegenen die nog vechten voor hun leven."

Vanwege deze tragische gebeurtenis zijn alle festiviteiten die in het weekend gepland stonden voor het 650-jarig bestaan van de stad geannuleerd.

