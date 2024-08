Aanhouding in verband met onderzoek naar steekpartij Solingen

De politie heeft iemand aangehouden in verband met de steekpartij waarbij in het West-Duitse Solingen drie mensen om het leven kwamen en vijf raakten zwaargewond. Wat de mogelijke rol is geweest van de verdachte, heeft de politie nog niet gemeld. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De verdachte werd aangehouden bij een grootschalige opsporingsactie, zegt de politie. Er zouden nog meerdere operaties bezig zijn, waaronder doorzoekingen op verschillende locaties. Volgens de politie gaat het onderzoek naar mogelijke andere daders en motieven voor de aanval onverminderd door.

Bij de steekpartij kwamen volgens de politie twee mannen en een vrouw om het leven. De politie sprak daarnaast zaterdagochtend vroeg nog van acht gewonden, van wie vijf zwaar. Hoe het met de gewonden gaat, is vooralsnog onduidelijk.

'Verdachte is miderjarig'

Bild meldt op basis van anonieme bronnen dat de verdachte die is opgepakt minderjarig is en niet gezien zou worden als de uitvoerder van de aanval. Die informatie is vooralsnog onbevestigd. Bild en de Rheinische Post melden verder dat op ongeveer 200 meter van de plek van de aanslag een mes is gevonden. Ook dat is niet bevestigd door de politie.

Later zaterdag houdt de politie een persconferentie over de steekpartij in Solingen.

Later meer

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

ANP