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Nederlands reddingsteam terug na zoeken slachtoffers aardbevingen Venezuela

Nederlands reddingsteam terug na zoeken slachtoffers aardbevingen Venezuela

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 16:06

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Het was een emotionele bedoening op vliegbasis Eindhoven deze zondag. Het Nederlandse reddingsteam USAR (Urban Search and Rescue) werd daar opgewacht door vrienden, familie en geliefden. Het team kwam terug uit het door een aardbeving getroffen Venezuela. Ook de directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken was op het vliegveld.

De missie begon vorige week vrijdag. Toen reisde het USAR-team naar Venezuela om te helpen met zoeken naar mogelijke overlevenden van de zware aardbevingen die het land deels verwoestten. Een divers team aan hulpverleners werd opgezet, inclusief reddingswerkers, bouwkundigen, verpleegkundigen en speurhonden. In totaal bestond het team uit 64 leden en 8 hulphonden.

Afgelopen woensdag kreeg het USAR-team te horen dat zij niet langer nodig waren. De kans dat er nog overlevenden werden aangetroffen was namelijk erg klein geworden.

Dodentaal nadert 3.000

Het aantal slachtoffers dat de aardbevingen in Venezuela hebben geëist is opgelopen tot 2.954. Op 24 juni werd het Zuid-Amerikaanse land getroffen door twee zware bevingen. Een met een score van 7.2 op de schaal van Richter en een met een kracht van 7.5. Het waren twee van de zwaarste bevingen in de afgelopen paar decennia. Duizenden mensen worden nog altijd vermist.

Toen de leden van het USAR-team uit het vliegtuig stapten en langzaam richting de aankomsthal liepen, wachtten zichtbaar geëmotioneerde familieleden, vrienden en kennissen ze op. Onder luid applaus en gezwaai kwamen de reddingswerkers als helden aan. De hulphonden werden direct na de lange vlucht uitgelaten op het vliegveld.

"Diep respect"

Directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nathalie Olijslager, was ook bij de terugkomst van het USAR-team en sprak "diep respect" uit naar de groep. "Jullie hebben onder enorm moeilijke omstandigheden moeten werken. Het was ontzettend warm en een totale ravage", aldus de directeur.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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